Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это серьёзный вызов для всех нас». Вратарь «Атлетико» Облак — о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

«Это серьёзный вызов для всех нас». Вратарь «Атлетико» Облак — о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высоко отозвался о «Ливерпуле», с которым его команда сыграет в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сегодня будет сложнее сыграть «на ноль» против команды, которая прошлым летом потратила более € 400 млн. Что тебе больше всего нравится в нынешнем «Ливерпуле»?
— «Ливерпуль» — очень сильная команда, не только благодаря новым приобретениям, но и благодаря прошлому году и предыдущим сезонам. Это потрясающая команда с великолепными футболистами, которые играют очень хорошо, и я уверен, что это серьёзный вызов для всех нас — не просто сохранить ворота «сухими», но и набрать очки, ведь нам нужно хорошо начать выступление в Лиге чемпионов. Нельзя терять очки. Таков их образ мышления. Таков и наш образ мышления, и я уверен, что нас ждёт важный и очень сложный матч на стадионе, где играть всегда непросто», — приводит слова Облака Marca.

Материалы по теме
Вратарь «Атлетико» Ян Облак: игра «на ноль» придаёт уверенности как тебе, так и защитникам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android