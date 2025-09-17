«Это серьёзный вызов для всех нас». Вратарь «Атлетико» Облак — о матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высоко отозвался о «Ливерпуле», с которым его команда сыграет в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026.

— Сегодня будет сложнее сыграть «на ноль» против команды, которая прошлым летом потратила более € 400 млн. Что тебе больше всего нравится в нынешнем «Ливерпуле»?

— «Ливерпуль» — очень сильная команда, не только благодаря новым приобретениям, но и благодаря прошлому году и предыдущим сезонам. Это потрясающая команда с великолепными футболистами, которые играют очень хорошо, и я уверен, что это серьёзный вызов для всех нас — не просто сохранить ворота «сухими», но и набрать очки, ведь нам нужно хорошо начать выступление в Лиге чемпионов. Нельзя терять очки. Таков их образ мышления. Таков и наш образ мышления, и я уверен, что нас ждёт важный и очень сложный матч на стадионе, где играть всегда непросто», — приводит слова Облака Marca.