«Сочи» — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 17 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Динамо» Москва.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за три встречи. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте находятся самарские «Крылья Советов» (6). Также в квартете выступает «Краснодар».