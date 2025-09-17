«ПСЖ» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сандро Шерер из Швейцарии.

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0). Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.