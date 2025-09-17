Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Аталанта: онлайн-трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов начнется в 22:00

«ПСЖ» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся французский «ПСЖ» и итальянская «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сандро Шерер из Швейцарии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0). Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» — «Аталанта». Победитель Лиги чемпионов ранен, но не сломлен!
«ПСЖ» — «Аталанта». Победитель Лиги чемпионов ранен, но не сломлен!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android