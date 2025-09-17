Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Динамо» Кульчий: знаю, как Тюкавин рвался на поле после травмы

Экс-тренер «Динамо» Кульчий: знаю, как Тюкавин рвался на поле после травмы
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался о возвращении после травмы крестообразных связок колена нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), сыграв впервые с марта.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Тюкавина я знаю хорошо — долгое время работал с ним. Знаю, как он рвался, ждал этого момента. Очень рад, что Костя потихоньку возвращается. С каждой игрой он будет набирать кондиции и приносить пользу команде. Конечно, пока ещё есть боязнь стыков, но это пройдёт. Главное — вернуть игровой тонус», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android