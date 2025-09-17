Экс-тренер «Динамо» Кульчий: знаю, как Тюкавин рвался на поле после травмы
Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался о возвращении после травмы крестообразных связок колена нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), сыграв впервые с марта.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Тюкавина я знаю хорошо — долгое время работал с ним. Знаю, как он рвался, ждал этого момента. Очень рад, что Костя потихоньку возвращается. С каждой игрой он будет набирать кондиции и приносить пользу команде. Конечно, пока ещё есть боязнь стыков, но это пройдёт. Главное — вернуть игровой тонус», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
