Экс-тренер «Динамо» Кульчий: знаю, как Тюкавин рвался на поле после травмы

Бывший тренер «Динамо» Александр Кульчий высказался о возвращении после травмы крестообразных связок колена нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), сыграв впервые с марта.

«Тюкавина я знаю хорошо — долгое время работал с ним. Знаю, как он рвался, ждал этого момента. Очень рад, что Костя потихоньку возвращается. С каждой игрой он будет набирать кондиции и приносить пользу команде. Конечно, пока ещё есть боязнь стыков, но это пройдёт. Главное — вернуть игровой тонус», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.