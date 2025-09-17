Скидки
Футбол Новости

Борис Рапопорт: Жерсон стоит тех денег, которые «Зенит» за него заплатил

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о новичке сине-бело-голубых Жерсоне, перешедшем в команду из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн.

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб «Зенита» зря начал сразу ставить его в стартовый состав — ему нужно было дать время на отдых и адаптацию. Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за «Фламенго» на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег, которые «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешёл из «Барселоны».

Что касается информации, что он хочет уехать, как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернётся — не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На старте сезона-2025/2026 Жерсон принял участие в шести матчах сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и не отметился забитыми мячами. Летом 2025 года бразилец вместе с «Фламенго» добрался до 1/8 финала клубного чемпионата мира, где его команда уступила «Баварии» (2:4).

