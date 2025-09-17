Вратарь «Атлетико» Ян Облак ответил, каковы его ожидания от нынешнего сезона ЛЧ

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от выступления своей команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В 1-м туре общего этапа турнира «матрасники» сыграют с «Ливерпулем».

«Каждый год, когда мы начинаем выступление в Лиге чемпионов, я стремлюсь её выиграть. Пока что у меня нет этого трофея, но я всегда об этом думаю с позитивом, у нас может получиться. Это долгий путь, нужно идти от игры к игре. Неважно, когда начнёшь это путешествие, нужно двигаться к победе везде, где играешь. Мы хотим победить. Понимаем, что эта дорога будет непростой, как и всегда. Нам никогда ещё не удавалось пройти её до конца, но, надеюсь, в этом сезоне всё получится и мы сможем сохранить стабильность и бороться до конца», — приводит слова Облака Marca.