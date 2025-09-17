Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Атлетико» Ян Облак ответил, каковы его ожидания от нынешнего сезона ЛЧ

Вратарь «Атлетико» Ян Облак ответил, каковы его ожидания от нынешнего сезона ЛЧ
Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от выступления своей команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В 1-м туре общего этапа турнира «матрасники» сыграют с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Каждый год, когда мы начинаем выступление в Лиге чемпионов, я стремлюсь её выиграть. Пока что у меня нет этого трофея, но я всегда об этом думаю с позитивом, у нас может получиться. Это долгий путь, нужно идти от игры к игре. Неважно, когда начнёшь это путешествие, нужно двигаться к победе везде, где играешь. Мы хотим победить. Понимаем, что эта дорога будет непростой, как и всегда. Нам никогда ещё не удавалось пройти её до конца, но, надеюсь, в этом сезоне всё получится и мы сможем сохранить стабильность и бороться до конца», — приводит слова Облака Marca.

