Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черепанов: вдруг 18-летний вратарь «Кайрата» станет открытием матча со «Спортингом»?

Черепанов: вдруг 18-летний вратарь «Кайрата» станет открытием матча со «Спортингом»?
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился ожиданиями от дебюта «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Алма-Аты сыграет со «Спортингом» 18 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Смотрите, какие результаты в Лиге чемпионов: «Карабах» обыграл «Бенфику», «Реал» еле-еле забрал три очка у «Марселя». Я ожидаю ничейного результата в матче «Спортинг» — «Кайрат», хотя большое преимущество будет у португальцев. Почему я так считаю? Потому что «Кайрат» заранее полетел в Лиссабон, адаптируется и, как всегда, выйдет на игру с боевым настроением. Тем более в составе команды есть португалец — это очень важный психологический момент.

Проблема в том, что у «Кайрата» два основных вратаря травмированы и выйдет 18-летний паренёк. В последнем матче наше открытие этого сезона — Темирлан Анарбеков — сломал челюсть. Третий вратарь — очень молодой и необстрелянный, команде будет сложно. Но кто знает, вдруг он станет открытием?» — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ
Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брёйне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android