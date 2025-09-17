Черепанов: вдруг 18-летний вратарь «Кайрата» станет открытием матча со «Спортингом»?

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов поделился ожиданиями от дебюта «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Алма-Аты сыграет со «Спортингом» 18 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

«Смотрите, какие результаты в Лиге чемпионов: «Карабах» обыграл «Бенфику», «Реал» еле-еле забрал три очка у «Марселя». Я ожидаю ничейного результата в матче «Спортинг» — «Кайрат», хотя большое преимущество будет у португальцев. Почему я так считаю? Потому что «Кайрат» заранее полетел в Лиссабон, адаптируется и, как всегда, выйдет на игру с боевым настроением. Тем более в составе команды есть португалец — это очень важный психологический момент.

Проблема в том, что у «Кайрата» два основных вратаря травмированы и выйдет 18-летний паренёк. В последнем матче наше открытие этого сезона — Темирлан Анарбеков — сломал челюсть. Третий вратарь — очень молодой и необстрелянный, команде будет сложно. Но кто знает, вдруг он станет открытием?» — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.