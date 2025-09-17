Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Италии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Атлетико» друг с другом:

Лига чемпионов, группа B, 4-й тур, 3 ноября 2021 года, «Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:0;

Лига чемпионов, группа B, 3-й тур, 19 октября 2021 года, «Атлетико» — «Ливерпуль» — 2:3;

Лига чемпионов, 1/8 финала, второй матч, 11 марта 2020 года, «Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:3 (доп. вр.);

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 18 февраля 2020 года, «Атлетико» — «Ливерпуль» — 1:0;

Ауди Кап, финал, 2 августа 2017 года, «Атлетико» — «Ливерпуль» — 1:1 (5:4 (пен.)).

С историей личных встреч указанных команд можно ознакомиться по ссылке.