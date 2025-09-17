«Крылья Советов» — «Краснодар»: Козлов открыл счёт на 14-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» открыл счёт — 1:0.

На 14-й минуте отличился Данила Козлов, который отправил мяч в правый нижний угол ворот Никиты Кокарева с линии штрафной площади.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.