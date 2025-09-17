Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Комличенко рассказал, кому он посвятил 100-й гол в карьере

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился эмоциями после 100-го гола в своей карьере и рассказал, кому он посвятил этот личный рекорд. Футболист забил в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Железнодорожники победили со счётом 3:1, форвард отметился дублем.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

– Сегодня ты стал героем матча, поздравляем с 100-м и 101-м голом. Насколько давило, что у тебя оставался один гол до сотни?
– Не давило вообще, всё шло как надо, я об этом много не думал и не переживал. Знал, что приду к этому. В прошлой игре уже должен был к этому прийти, просто один человек забрал его (смеётся).

– Почему именно папе посвятил юбилейный гол?
– Потому что папа всю карьеру со мной рядом. Он считает голы и сам меня к этому подталкивал. После каждой игры созваниваемся в первую очередь с ним, всегда на связи, обсуждаем какие-то моменты. Он переживает, наверное, сильнее всех в моей карьере, поэтому это для него, – сказал Комличенко пресс-службе «Локомотива».

