Экс-игрок «Динамо» Кульчий оценил работу клуба на трансферном рынке летом

Бывший футболист «Динамо» Александр Кульчий высказался о приобретениях бело-голубых в летнее трансферное окно.

«Для главного тренера важно, чтобы как можно раньше приобрели игроков. Это хорошо как для него, так и для команды. В прошлые года «Динамо» усиливалось чуть ли не в последние дни. А на адаптацию тоже надо время. В этот раз взяли пораньше, но некоторые выбыли из-за травм. Надо было время для сыгранности, понять требования. Но в целом «Динамо» поработало хорошо на трансферном рынке», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В рамках летней трансферной кампании состав московской команды пополнили нападающий Иван Сергеев, полузащитники Антон Миранчук и Рубенс, а также защитники Бактиёр Зайнутдинов и Максим Осипенко.