Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» Кульчий оценил работу клуба на трансферном рынке летом

Экс-игрок «Динамо» Кульчий оценил работу клуба на трансферном рынке летом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Александр Кульчий высказался о приобретениях бело-голубых в летнее трансферное окно.

«Для главного тренера важно, чтобы как можно раньше приобрели игроков. Это хорошо как для него, так и для команды. В прошлые года «Динамо» усиливалось чуть ли не в последние дни. А на адаптацию тоже надо время. В этот раз взяли пораньше, но некоторые выбыли из-за травм. Надо было время для сыгранности, понять требования. Но в целом «Динамо» поработало хорошо на трансферном рынке», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В рамках летней трансферной кампании состав московской команды пополнили нападающий Иван Сергеев, полузащитники Антон Миранчук и Рубенс, а также защитники Бактиёр Зайнутдинов и Максим Осипенко.

Материалы по теме
Сборная 8-го тура РПЛ. Герои «Спартака» и «Динамо», сразу два игрока «Пари НН»!
Сборная 8-го тура РПЛ. Герои «Спартака» и «Динамо», сразу два игрока «Пари НН»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android