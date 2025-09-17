«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Италии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0).