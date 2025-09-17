Экс-форвард «Краснодара» и «Ахмата» перейдёт в «Сочи», известен срок контракта

Российский нападающий Владимир Ильин продолжит карьеру в «Сочи», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Контракт с 33-летним форвардом будет рассчитан до конца сезона без опции продления. Игрок в четверг, 18 сентября, прибудет в расположение команды Игоря Осинькина для подписания контракта.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Ильина 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступал за «Урал», «Краснодар», «Кубань», «Тосно», «Динамо» Санкт-Петербург и «Калугу».