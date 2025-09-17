Тренер «Ливерпуля» Арне Слот: «Атлетико» — одна из наиболее стабильных команд Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче с «Атлетико» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026.

«После жеребьёвки мы сразу поняли, что нам предстоит сыграть с непростыми соперниками, мы это ощутили в особенной степени, узнав, что нашим первым оппонентом станет «Атлетико» — команда, которая за последнее десятилетие прочно утвердилась в статусе одной из сильнейших в Испании и в Европе.

Уверен, в УЕФА имели в виду подобную афишу при недавнем изменении формата соревнования: этот матч мог бы состояться в четвертьфинале, полуфинале или даже в финале. Это означает, что нам нужно приготовиться к игре с качественной и сильной командой, каковой «Атлетико» и является.

Важнее всего тот факт, что «Атлетико» всегда конкурентоспособен под руководством Диего Симеоне. И в противном случае было бы невозможно постоянно финишировать в топ-4 Ла Лиги, в которой также выступают «Реал» и «Барселона».

В этом смысле «Атлетико» — одна из наиболее стабильных команд Европы уже на протяжении долгого времени. Для этого им необходимо регулярно выступать на высочайшем уровне, мы ожидаем, что сегодня будет именно так», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».