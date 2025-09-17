Скидки
Чалов с пенальти забил Лодыгину в матче Кубка Греции между «Левадиакосом» и ПАОКом

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов реализовал пенальти в ворота голкипера «Левадиакоса» Юрия Лодыгина в матче Кубка Греции.

Чалов отличился на 36-й минуте, это его второй гол в восьми играх сезона. 35-летний Лодыгин перешёл в «Левадиакос» из «Панатинаикоса» в начале августа. Это его четвёртый матч за клуб.

Счёт в матче «Левадиакос» — ПАОК к концу первого тайма — 2:1 в пользу хозяев поля.

Чалову 27 лет, в России он выступал за московский ЦСКА, Лодыгин защищал цвета петербургского «Зенита» и тульского «Арсенала». Последний раз игроки встречались на поле в апреле 2018 года в матче ЦСКА и «Зенита» (0:0).

