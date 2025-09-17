Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Даев: топ-клубы России ищут волшебников за бугром, хотя Талалаев творит свою магию

Аудио-версия:
Российский тренер Вячеслав Даев высказался об игре калининградской «Балтики» на старте сезона-2025/2026, отметив вклад главного тренера команды Андрея Талалаева. Калининградцы квалифицировались в Мир Российскую Премьер-Лигу в результате победы в Первой лиге сезона-2024/2025.

«Приятная неожиданность, что «Балтика» только вышла из Первой лиги, но показывает такие результаты. В первую очередь это заслуга тренера, который набрал коллектив, всех подготовил, и команда достаточно уверенно себя чувствует. Талалаев давно готов работать в топ-клубе России. У нас всё время команды ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром, а на своих внимания не обращают. Хотя Талалаев творит свою магию», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам восьми проведённых матчей «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В минувшем туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

