Главная Футбол Новости

«Это был мой первый и единственный вариант». Доннарумма — о переходе в «Ман Сити»

«Это был мой первый и единственный вариант». Доннарумма — о переходе в «Ман Сити»
Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма перед первым матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 сентября, раскрыл детали своего перехода в английский клуб.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
«Я выразился очень ясно. Моим желанием было перейти сюда. Это был мой первый и единственный вариант, единственное, чего я хотел. Поэтому я счастлив быть здесь, в «Сити», быть частью этой фантастической команды, этой замечательной семьи и так много отдавать этим цветам и эмблеме. Надеюсь делать это ещё долгие годы», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «горожан».

Итальянский вратарь перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне он выиграл с «ПСЖ» титул чемпиона Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.

