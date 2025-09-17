«Это был мой первый и единственный вариант». Доннарумма — о переходе в «Ман Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма перед первым матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 сентября, раскрыл детали своего перехода в английский клуб.

«Я выразился очень ясно. Моим желанием было перейти сюда. Это был мой первый и единственный вариант, единственное, чего я хотел. Поэтому я счастлив быть здесь, в «Сити», быть частью этой фантастической команды, этой замечательной семьи и так много отдавать этим цветам и эмблеме. Надеюсь делать это ещё долгие годы», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «горожан».

Итальянский вратарь перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне он выиграл с «ПСЖ» титул чемпиона Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.