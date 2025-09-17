Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма рассказал, с каким игроком «Манчестер Сити» у него сразу сложились отношения

Доннарумма рассказал, с каким игроком «Манчестер Сити» у него сразу сложились отношения
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма перед первым матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 сентября, рассказал о своих дружеских отношениях с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Помимо того, что он фантастический игрок, один из лучших в мире, если не лучший, он ещё и фантастический человек. Именно это делает его ещё лучше, и у нас с ним невероятные отношения, он сразу же принял меня.

У меня такое чувство, будто я здесь уже много лет, судя по тому, как они меня приняли. Я очень горжусь этим — в команде должно быть всё как в семье, и, когда товарищ по команде забивает гол, все должны праздновать его так, как будто это гол всей команды. Для меня это важно.

Мы должны быть едины как на поле, так и за его пределами. Результат матча с «Манчестер Юнайтед» был огромным событием, позволяющим нам становиться лучше и лучше», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «горожан».

Материалы по теме
Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»
Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android