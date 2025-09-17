Доннарумма рассказал, с каким игроком «Манчестер Сити» у него сразу сложились отношения

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма перед первым матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи», который пройдёт 18 сентября, рассказал о своих дружеских отношениях с нападающим «горожан» Эрлингом Холандом.

«Помимо того, что он фантастический игрок, один из лучших в мире, если не лучший, он ещё и фантастический человек. Именно это делает его ещё лучше, и у нас с ним невероятные отношения, он сразу же принял меня.

У меня такое чувство, будто я здесь уже много лет, судя по тому, как они меня приняли. Я очень горжусь этим — в команде должно быть всё как в семье, и, когда товарищ по команде забивает гол, все должны праздновать его так, как будто это гол всей команды. Для меня это важно.

Мы должны быть едины как на поле, так и за его пределами. Результат матча с «Манчестер Юнайтед» был огромным событием, позволяющим нам становиться лучше и лучше», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «горожан».