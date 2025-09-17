Скидки
Сочи — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025-2026, 17 сентября

«Сочи» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 17 сентября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Стартовые составы команд:

«Сочи»: Ломаев (вратарь), Заика (капитан), Литвинов, Магаль, Агбалака, Осипов, Начо, Коваленко, Корнеев, Барт, Мухин.

«Динамо» Москва: Расулов (вратарь), Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Глебов, Фомин (капитан), Миранчук, Нгамалё, Маухуб, Тюкавин.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за три встречи. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте находятся самарские «Крылья Советов» (6). Также в квартете выступает «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
