Даев: возникают вопросы по трансферам ЦСКА на фоне ужесточения лимита

Российский тренер Вячеслав Даев высказался о трансферах ЦСКА в преддверии ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге, а также прокомментировал поражение армейцев от «Ростова» (0:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Я считаю, что в России достаточно ровный чемпионат. Ещё ни о чём не говорит то, что «Ростов» был аутсайдером, — все команды умеют играть на равных с топ-клубами. Если добавить чуть удачи, клуб из нижней турнирной таблицы может обыграть любого соперника. Надо судить по следующим матчам, является ли поражение ЦСКА от «Ростова» случайностью. Если армейцы сыграют удачно, это поражение было досадной неожиданностью. Но мало ли что происходит в команде: спад или что-то другое.

При этом возникают вопросы по поводу трансферов ЦСКА на фоне скорого ужесточения лимита. Если клуб подписывает иностранных молодых футболистов, что он будет делать с ними потом? Мне кажется, и на российском рынке можно найти таких же ребят, если захотеть», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В летнее трансферное окно ЦСКА подписал семь легионеров. Состав команды пополнили бразильцы Жоао Виктор, Матеус Алвес и Энрике Кармо, аргентинцы Рамиро Ди Лусиано и Лионель Верде, колумбиец Даниэль Руис и серб Матия Попович.