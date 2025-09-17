Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА: клубы из России достойно играли бы в еврокубках, если учесть опыт «Карабаха»

Аудио-версия:
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко после победы «Карабаха» над португальской «Бенфикой» (3:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов заявил, что российские клубы смогли бы конкурировать с азербайджанской командой в турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Барренечеа – 6'     2:0 Павлидис – 16'     2:1 Андраде – 30'     2:2 Дуран – 48'     2:3 Кащук – 86'    

«В первые 15 минут пропустили два мяча, и всем показалось, что «Бенфика» одержит лёгкую победу. Но, несмотря на не очень удачное начало, ребята из «Карабаха» продолжили играть, был виден их настрой. Гнули свою линию, прессинговали и надёжно сыграли в обороне. «Карабах» очень хорошо физически подготовлен. Думаю, такую победу нельзя назвать совпадением или чудом, потому что они давно доказали всё и заставили себя уважать.

Смогли ли бы наши топовые клубы на равных конкурировать с «Карабахом»? Да. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и так далее. «Карабах» — хорошего уровня команда. Там собраны классные футболисты. Говорю про легионеров. Если бы не санкции, то конкуренция была бы очень хорошая в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Я полностью смотрел игру с «Бенфикой», и если судить по индивидуальным действиям футболистов, по тактике, по физической подготовке «Карабаха», то наши клубы достойно смотрелись бы в еврокубках. Это касается всех наших топовых команд. Более того, в составе «Бенфики» вышел всего один португалец в старте. И я бы не сказал, что легионеры «Бенфики» сильнее наших иностранцев в Российской Премьер-Лиге. Может быть, даже слабее. А если мы про местных ребят говорим, как Батраков и Кисляк, то они сильнее многих легионеров «Бенфики», по моему мнению», — приводит слова Крамаренко Legalbet.

