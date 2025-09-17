Лучший бомбардир первого чемпионата России Вели Касумов рассказал, где сейчас работает

Бывший футболист московского «Динамо» Вели Касумов, становившийся лучшим бомбардиром чемпионата России в 1992 год с 16 голами в 23 матчах, рассказал о своей нынешней работе.

«Честно говоря, я не любитель много разговаривать. Что здесь, что в других местах, я мало общаюсь. Сейчас нахожусь в Азербайджане и работаю координатором академии клуба «Шамахы», который играет в Премьер-лиге. Работаю здесь уже четыре года.

Мы открыли новый стадион. С тех пор я здесь повышаю качество футболистов, которые растут в академии. Раньше это не был футбольный город, но на сегодняшний день у меня тренируются около двухсот детей на высоком уровне. Игроки отсюда могут попасть в сборную Азербайджана — на данный момент есть такой план», — сказал Касумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.