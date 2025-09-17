Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс получил диплом спортивного директора

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Джонс получил диплом спортивного директора. Об этом сообщает talkSPORT.

Церемония вручения дипломов прошла на стадионе «Эмирейтс», по итогам обучения в рамках данного потока соответствующее образование также получили нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Йоан Висса и экс-игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, ныне выступающий за «Галатасарай».

«Невероятно горжусь тем, что сегодня получил свой диплом. Именно этого я хотел после завершения игровой карьеры. Мне всё понравилось, это была хорошая возможность обучиться и завести полезные знакомства. Мне не терпится узнать, какие двери это для меня откроет в будущем.

Когда я закончил играть, спросил себя: «Чем же я теперь буду заниматься?» Мне нравится тренировать, у меня по-прежнему есть амбиции в этом направлении, но мне нужно было что-то и помимо этого. Это дало мне возможность сосредоточиться, что было мне необходимо в то время», — приводит слова Джонса talkSPORT.

