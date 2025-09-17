Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на возвращение Де Брёйне на домашний стадион «Манчестер Сити»

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении экс-полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне на стадион «Этихад» в рамках матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча команд пройдёт в четверг, 18 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
«Конечно, приятно, что он вернулся. [Я буду рад] увидеть его после игры. Я не удивлён его стартом в Италии. Он играет на таком уровне, что ему не нужно адаптироваться. Он даёт «Наполи» свой невероятный талант, видение поля, пасы, результативные передачи и голы в финальной трети поля. Он уникален», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, Де Брёйне перешёл из «Манчестер Сити» в «Наполи» в летнее трансферное окно. В составе английского клуба бельгиец провёл более 400 матчей и завоевал 19 трофеев. На старте сезона в команде Антонио Конте полузащитник забил два гола в трёх встречах.

