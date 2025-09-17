«Зенит» стал худшей командой РПЛ по показателю xG в 8-м туре

Санкт-петербургский «Зенит» стал худшей командой чемпионата России по числу созданных моментов в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале, сине-бело-голубые набрали xG 0,36 в матче с «Балтикой» (0:0).

Показатель ожидаемых голов «Балтики» в игре, в свою очередь, составил 1,61. Лидером 8-го тура РПЛ по данному параметру стал «Оренбург» (xG 2,3) в проигранном матче с «Пари НН» (1:3), тогда как нижегородцы набрали 1,92 балла.

По итогам восьми туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 19 очков. На второй строчке с 16 очками располагается «Балтика». «Зенит» набрал 13 очков и занимает шестое место.