Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Дуглас Аугусто забил 2-й гол «быков» в матче Кубка России

Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» удвоил счёт — 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

На 62-й минуте второй мяч гостей забил вышедший на замену Дуглас Аугусто. Голевую передачу сделал Джон Кордоба.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
