Главная Футбол Новости

Гол Чалова не помог ПАОКу избежать разгромного поражения от клуба Лодыгина в Кубке Греции

Гол Чалова не помог ПАОКу избежать разгромного поражения от клуба Лодыгина в Кубке Греции
Комментарии

ПАОК потерпел поражение от «Левадиакоса» в матче первого раунда Кубка Греции по футболу. Встреча в Левадии завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Левадиакоса» отличились Панайотис Вихос (40-я минута), Фабрисио Педросо (51-я) и Георгиос Мантатис (53-я), ещё один мяч был забил после автогола Томаша Кендзёры (12-я). У ПАОКа единственный гол забил Фёдор Чалов, который отличился с пенальти на 36-й минуте. Ворота «Левадиакоса» защищал экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

Чалов провёл на поле 55 минут, после чего был заменён. Другой российский футболист ПАОКа, Магомед Оздоев, не вошёл в заявку на игру.

