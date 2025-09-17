Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола не считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона Лиги чемпионов

Гвардиола не считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом европейского турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
«Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.

Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с «Интером», и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

