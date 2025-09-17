Гвардиола не считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом европейского турнира.

«Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.

Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с «Интером», и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».