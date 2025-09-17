Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём весе

Новичок турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия ответил на вопрос о своей игровой форме после переезда в Турцию, отказавшись называть точный вес. Бывший капитан «Спартака» покинул «Химки» летом текущего года.

— Ты в Турции живёшь на расслабоне?
— После тренировки иногда да. А так, конечно, по работе приехал ровно на два года без всяких плюс и минус. У меня полноценный контракт на два года.

— Твой внешний вид приятно удивляет, стал поджарым. Слово «худой» мне не нравится.
— Как угодно можешь говорить.

— Я прав?
— Прав. Скрывать тут нечего. Здесь я максимально занялся собой, плюс погода, она позволяет дополнительно худеть (смеётся).

— Сколько килограммов скинул?
— Достаточно, чтобы быть в форме.

— Назову цифры, а ты скажи, правда или нет.
— Ты можешь говорить всё что угодно, но я цифры особо не люблю называть.

— Приехав в Турцию, у тебя было 95 килограммов, а сейчас 89.
— Уже неправда.

— Тренер ошибается?
— Возможно, тренер ошибается, но я 95 килограммов точно не был.

— А вторая цифра правильная?
— Первая не девятка, она уже меньше. Цифра восемь есть. 89 — да. С чем-то (смеётся), — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.

