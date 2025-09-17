Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
«Акрон» проведёт домашний матч 13-го тура РПЛ в Саранске из-за международного форума

Тольяттинский «Акрон» проведёт домашний матч 13-го тура Мир РПЛ с московским «Локомотивом» на «Мордовия Арене» в Саранске, сообщила пресс-служба клуба.

«Домашняя игра 13-го тура РПЛ пройдёт в Саранске. Перенос игры на «Мордовия Арену» связан с подготовкой и проведением XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», — говорится в сообщении.

Встреча запланирована на 16 октября, начало — в 14:00 мск.

Ранее домашние матчи в Саранске в текущем сезоне чемпионата России проводила другая команда — «Пари Нижний Новгород». На стадионе в Нижнем Новгороде сейчас ведутся ремонтные работы.

Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
