«К турецкой кухне долгие годы готовились в Москве». Георгий Джикия — о еде

Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия, перешедший в клуб турецкой Суперлиги из подмосковных «Химок» в летнее трансферное окно, высказался о турецкой кухне, а также рассказал о любимых блюдах в новой для себя стране.

— Видеовопрос тебе задаёт Фёдор Кудряшов: «Джи, признайся, уже на заезде перед матчем были подносы с пахлавой?»

— Зачем он так делает, а?

— Признавайся.

— Были. За день до игры, когда ужин, есть пахлава, кто считает нужным, может спокойно перекусить с чаем. Я посчитал нужным попробовать (смеётся). Надо уважать традиции другой страны.

— Самая любимая тема — еда.

— Готов ко всем темам, тем более к турецкой кухне долгие годы готовились в Москве (смеётся). У наших друзей есть турецкие рестораны, поэтому максимально были готовы в этом плане, и адаптация здесь не нужна была.

— Что-то любимое уже есть?

— Мясо. Это классика. Турки умеют готовить мясо, особенно разные люля, адана кебаб острые и неострые, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом. Бывший партнёр Джикии по национальной команде Фёдор Кудряшов выступал в Турции за «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».