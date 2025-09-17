Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Краснодар»: игрок самарцев Божин отыграл один гол в матче Кубка России

Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Крылья Советов» сократили отставание в счёте — 1:2.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 14'     0:2 Аугусто – 62'     1:2 Божин – 83'    

На 83-й минуте отличился защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин, который головой замкнул подачу с углового.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала шесть очков за три матча. «Крылья Советов» находятся на первой строчке, заработав шесть очков.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
