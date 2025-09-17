Скидки
Главная Футбол Новости

Первый тренер Файзуллаева: Аббос испытывает напряжение в «Башакшехире»

Комментарии

Дмитрий Ан, первый тренер экс-полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об адаптации игрока в новой команде после перехода в «Истанбул Башакшехир».

«У Аббоса идёт процесс адаптации к турецкому футболу, там же пришёл новый тренер клуба — Нури Шахин. Откровенно говоря, я жду, когда он адаптируется и будет выходить в стартовом составе. Мне кажется, что на Аббоса чуть-чуть давит тот факт, что за него была заплачена большая сумма, и он испытывает напряжение, так как является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Башакшехира». Но он смышлёный мальчик, ему нужно немного подождать, и всё будет нормально», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

