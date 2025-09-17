«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу своей группы в Кубке России

«Краснодар» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».

В составе «Краснодара» голы забили Данила Козлов (14-я минута) и Дуглас Аугусто (62). У самарской команды на 83-й минуте отличился Сергей Божин.

Команда Мурада Мусаева набрала девять очков и вышла на первое место в группе В Кубка России. «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с шестью очками располагаются на второй строчке.

В следующем матче Кубка России 30 сентября «Краснодар» примет московское «Динамо». «Крылья Советов» 1 октября сыграют дома с «Сочи».