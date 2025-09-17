Апелляция «Реала» на удаление Хёйсена отклонена. Игрок пропустит следующий тур Ла Лиги

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) отклонил апелляцию мадридского «Реала» на удаление защитника столичной команды Дина Хёйсена. Об этом сообщает AS. Игрок пропустит матч 5-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».

Напомним, Хёйсен получил прямую красную карточку в матче с «Реалом Сосьедад» на 32-й минуте. После этого «сливочные» заявили о готовности подать жалобу в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). В ней представители мадридского клуба хотели перечислить инциденты с судейством в испанском футболе, которые произошли как в минувшем сезоне, так и в нынешнем.