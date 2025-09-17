Скидки
Бавария Мюнхен — Челси. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия рассказал о срыве своего трансфера в «Локомотив»

Георгий Джикия рассказал о срыве своего трансфера в «Локомотив»
Новичок турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия рассказал о срыве своего перехода в московский «Локомотив», а также объяснил, почему не перебрался в чемпионат Турции годом ранее.

— Для тебя же это вторая попытка переехать играть в Турцию?
— Учитывая период после «Спартака» — да. В прошлом году была история с Турцией, но не получилось по определённым причинам.

— По каким?
— До последнего момента ждал «Локомотив», была возможность перейти. И как только получил официальный отказ, времени оставалось слишком мало. Но у меня как у свободного агента было дополнительное время — две недели — после закрытия трансферного окна, чтобы куда-то пойти. Но я не стал рисковать, чего-то ждать и буквально за три-четыре часа до окончания дозаявочного периода в России подписал контракт с «Химками», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Летом 2024 года Георгий Джикия покинул московский «Спартак» в статусе свободного агента. В сентябре того же года экс-защитник сборной России подписал контракт с подмосковными «Химками», а минувшим летом стал игроком турецкого «Антальяспора».

