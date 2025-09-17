Джикия: в последнее время очень интересна тренерская деятельность

Новичок турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия дал комментарий касательно своего будущего после окончания игровой карьеры.

— Каким Георгий Джикия видит своё будущее после окончания футбольной карьеры?

— Сегодня я могу с большой долей вероятности сказать, что оно будет связано с футболом, потому что совсем недавно появилось большое желание продолжить учиться, развиваться в этом виде спорта. Если говорить точечно, то в последнее время очень интересна тренерская деятельность в плане её изучения.

— Кем себя видишь — главным тренером, помощником?

— Нет, работа главным тренером пока очень тяжело представляется, но нахождение в тренерском штабе было бы интересно, потому что очень любопытно изучать работу помощников главного тренера.

— Что ты вкладываешь в слово «помощник»? Это мост между игроками и главным тренером?

— Помощники разные есть. Понятно, что есть большие клубы, где по три‑четыре помощника. Есть клубы, где один‑два ассистента. Соответственно, чем больше у тебя помощников, тем больше делегировано каких‑то обязанностей.

— Быть таким «дядькой‑тренером»?

— Просто дядькой, зачем тренером? Такой дядька с лицензией (смеётся). Понятно, что это одна из версий развития будущего, но работа в таком плане мне интересна.

— А когда у тебя что‑то щёлкнуло, что тебе стало интересно?

— Совсем недавно. Сейчас будут мои друзья читать это интервью, в котором я буквально год назад говорил, что никогда не захочу быть главным тренером, и не поймут (улыбается). Но по факту так и есть, потому что работа главного тренера отличается от работы помощников. Главным тренером себя не вижу, как и год назад. Дай бог ещё долгие годы поиграть и набраться опыта, а после окончания карьеры принять это решение о тренерской карьере, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».