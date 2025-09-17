Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»

Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил, почему не стал рассматривать вариант с продолжением карьеры в московском «Динамо», а также исключил возможность перехода в стан бело-голубых в будущем.

— Правда, что тебя московское «Динамо» приглашало?
— Приглашало, не приглашало, но хотели встретиться и обсудить.

— Ты сразу сказал «нет»?
— Да, я сразу сказал «нет».

— Из-за «Спартака»?
— Сказал, что такой вариант невозможен. В прошлом году из-за «Спартака», конечно.

— А сейчас, если бы предложили?
— То же самое, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
«Лидер по передачам, на первом месте по выносам». Как Джикия начал в Турции
«Лидер по передачам, на первом месте по выносам». Как Джикия начал в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android