Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил, почему не стал рассматривать вариант с продолжением карьеры в московском «Динамо», а также исключил возможность перехода в стан бело-голубых в будущем.

— Правда, что тебя московское «Динамо» приглашало?

— Приглашало, не приглашало, но хотели встретиться и обсудить.

— Ты сразу сказал «нет»?

— Да, я сразу сказал «нет».

— Из-за «Спартака»?

— Сказал, что такой вариант невозможен. В прошлом году из-за «Спартака», конечно.

— А сейчас, если бы предложили?

— То же самое, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Георгий Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В турецкой Суперлиге-2025/2026 экс-защитник сборной России принял участие в пяти матчах и отметился одним забитым мячом.