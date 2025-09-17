Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников — о «Балтике»: Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в РПЛ

Валерий Овчинников — о «Балтике»: Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре «Балтики» на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил роль главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в успехах команды.

«Слава богу, что «Балтика» идёт на втором месте в РПЛ и без поражений. Андрей Талалаев давно рвался к призовому месту в Премьер-Лиге. Самое главное, чтобы команда не «сдохла» на всей дистанции, потому что тот же «Локомотив» тоже хорошо начал, но потом забуксовал. Пока ещё рано говорить, что «Балтика» будет бороться за медали. Дай бог, чтобы команда продолжала играть так же, а там кривая выведет их туда, куда надо», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам восьми проведённых матчей «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В минувшем туре подопечные Андрея Талалаева сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

Материалы по теме
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Видео
«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android