Овчинников — о гендиректоре «Пари НН»: мало кому захочется оставаться на тонущем корабле

Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался об уходе функционера Давида Мелик-Гусейнова с поста генерального директора клуба.

«Что касается ухода генерального директора «Пари НН» из клуба, мало кому захочется оставаться на тонущем корабле. Всё же хозяйство клуба вёл генеральный директор, и тогда нужно убирать всех и ставить новое руководство. Если генеральный директор ушёл, и вся его команда, которую он привёл в «Пари НН», должна уйти вслед за ним. Но все — «великие специалисты», поэтому никто не хочет покидать клуб», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Команда Алексея Шпилевского в восьми матчах Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 выиграла два матча, набрала шесть очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.