Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Даев: «Динамо» продолжает играть с большим количеством ошибок

Вячеслав Даев: «Динамо» продолжает играть с большим количеством ошибок
Комментарии

Российский тренер Вячеслав Даев оценил нынешний уровень игры московского «Динамо». На данный момент коллектив с девятью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Что значит «Динамо» не повезло в матче со «Спартаком»? Грубейшие ошибки защитников привели к тому, что команда не смогла выиграть в дерби. Болельщики возлагают надежды на клуб, который будет лидером, но он сейчас занимает девятое место в РПЛ. Мне кажется, пауза на матчи сборных особо не повлияла на «Динамо» — команда продолжает играть с большим количеством ошибок», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Георгий Джикия объяснил, почему отказался от перехода в московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android