Вячеслав Даев: «Динамо» продолжает играть с большим количеством ошибок

Российский тренер Вячеслав Даев оценил нынешний уровень игры московского «Динамо». На данный момент коллектив с девятью очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Что значит «Динамо» не повезло в матче со «Спартаком»? Грубейшие ошибки защитников привели к тому, что команда не смогла выиграть в дерби. Болельщики возлагают надежды на клуб, который будет лидером, но он сейчас занимает девятое место в РПЛ. Мне кажется, пауза на матчи сборных особо не повлияла на «Динамо» — команда продолжает играть с большим количеством ошибок», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.