Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Динамо» Москва: Маухуб на 10-й минуте открыл счёт в матче Кубка России
Комментарии

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Динамо» открыло счёт — 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 10'     0:2 Скопинцев – 22'     0:3 Маричаль – 36'     0:4 Тюкавин – 50'    

На 10-й минуте отличился Эль-Мехди Маухуб, который головой замкнул подачу со штрафного.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за три встречи. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте находится «Краснодар» (9), на втором — «Крылья Советов» (6).

