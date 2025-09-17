«Сочи» — «Динамо» Москва: Маухуб на 10-й минуте открыл счёт в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Сочи» и московским «Динамо». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Динамо» открыло счёт — 1:0.

На 10-й минуте отличился Эль-Мехди Маухуб, который головой замкнул подачу со штрафного.

«Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала два очка за три встречи. «Динамо» располагается на третьей строчке, заработав четыре очка. На первом месте находится «Краснодар» (9), на втором — «Крылья Советов» (6).