Детского тренера в Испании приговорили к 61 году тюрьмы за растление несовершеннолетних

Суд Уэльвы приговорил жителя одноимённого города, детского футбольного тренера, находящегося в тюрьме с 11 января 2023 года, к 60 годам и девяти месяцам тюремного заключения за насилие над 21 несовершеннолетним, совершённое с использованием своего служебного положения и особой уязвимости своих жертв. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, мужчина был признан виновным в 31 нарушении законодательства. Также преступнику запрещено общаться и приближаться более чем на 200 метров к жертвам в течение пяти лет после выхода из-под стражи. Испанец также не сможет занимать оплачиваемую или неоплачиваемую должность тренера или инструктора по спортивным мероприятиям для несовершеннолетних.