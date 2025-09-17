Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Детского тренера в Испании приговорили к 61 году тюрьмы за растление несовершеннолетних

Детского тренера в Испании приговорили к 61 году тюрьмы за растление несовершеннолетних
Аудио-версия:
Комментарии

Суд Уэльвы приговорил жителя одноимённого города, детского футбольного тренера, находящегося в тюрьме с 11 января 2023 года, к 60 годам и девяти месяцам тюремного заключения за насилие над 21 несовершеннолетним, совершённое с использованием своего служебного положения и особой уязвимости своих жертв. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, мужчина был признан виновным в 31 нарушении законодательства. Также преступнику запрещено общаться и приближаться более чем на 200 метров к жертвам в течение пяти лет после выхода из-под стражи. Испанец также не сможет занимать оплачиваемую или неоплачиваемую должность тренера или инструктора по спортивным мероприятиям для несовершеннолетних.

Материалы по теме
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Тяжёлый старт для «Реала» в ЛЧ! Вырвали победу в конце, но потеряли двух защитников. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android