Джикия: игрок «Химок» показывает мне банковскую карту, на ней 1600 рублей, это нормально?

Защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия, ранее выступавший за «Химки», рассказал о финансовой ситуации в подмосковном клубе незадолго до его закрытия.

— Правда ли, что основной состав не хотел лететь на игру с «Зенитом»?

— Да.

— Своеобразный бойкот?

— Да.

— А почему полетели?

— Потому что была выплачена сумма.

— Может, перед каждым матчем бойкот надо было устраивать?

— Примерно так и было задумано. Уже были мысли, что всё это плохо закончится.

Когда игрок «Химок» показывает мне банковскую карту, на которой 1600 рублей, это нормально? Это ненормально. Как он может выкладываться, когда ему надо заплатить за квартиру, телефон и интернет, родителям что-то отправить, сходить покушать? Не знаю, сколько элементарных потребностей у футболистов сегодня, которые живут в Москве. Это не тот случай, когда некоторые игроки говорят, что готовы прожить на 30 тысяч рублей. Это бред полный. 30 тысяч рублей, у кого есть автомобиль, только на бензин сколько уходит денег. И что этот человек должен чувствовать?

— Правда, что ты помогал пацанам в клубе?

— Не только я, но и другие ребятам помогали. И не только футболистам. Это обычная история, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».