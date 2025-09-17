Скидки
Матч-центр:
Валерий Овчинников: Жерсон — самый хитрый из бразильцев «Зенита»

Аудио-версия:
Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался об игре бразильского полузащитника «Зенита» Жерсона. Хавбек присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно — 2025. В шести матчах Мир РПЛ игрок не сделал ни одного результативного действия.

«Чем отличаются иностранцы от российских футболистов? Цветом кожи: темнее, светлее, бронзовее. Но по игре они ничем не отличаются и не выделяются. Это показывает пример «Зенита», который идёт на шестом месте. Их легионерам надо купить школьные рюкзаки, отобрать банковские карточки, дать сухпаёк на три дня и отправить в Бразилию.

Жерсон — самый хитрый из бразильцев «Зенита». Он получил от своего любимого клуба процент от суммы в € 25 млн за его трансфер. Затем он начинает выражать недовольство тем, что не попадает в стартовый состав, и готов уехать домой. А потом начнёт обращаться в ФИФА, и «Зениту» придётся выплачивать круглую сумму. В таком случае у Жерсона жизнь удастся», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

