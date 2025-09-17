Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Ахмат»: Соболев забил за петербуржцев на 43-й минуте

«Зенит» — «Ахмат»: Соболев забил за петербуржцев на 43-й минуте
В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'    

Александр Соболев на 43-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля. Ранее, на 24-й минуте, Соболев вывел петербуржцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

Перед этой игрой «Зенит» занимал первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимал четвёртое место в квартете.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

