Джикия рассказал о переговорах с Туфаном Садыговым по вопросу долга перед игроками «Химок»

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия, перешедший в клуб турецкой Суперлиги из подмосковных «Химок» в летнее трансферное окно, поделился деталями переговоров с бывшим инвестором российского клуба Туфаном Садыговым, которому приписывают владение турецким клубом «Серик Беледиеспор». Ранее сообщалось, что у ликвидированных «Химок» остались долги перед игроками и другими бывшими работниками клуба.

— В 30 минутах отсюда есть одна головная боль, да?

— Клуб «Серик»? Да.

— Есть всё-таки головная боль? Кто владеет 50% акций клуба?

— Туфан Садыгов. Это не головная боль, а незаконченное дело, которое должно решиться.

— Когда ты с ним последний раз разговаривал?

— Общались на прошлой неделе (разговор с Джикией состоялся в конце августа), договорились на этой неделе созвониться.

— Созвониться для чего?

— Чтобы обсудить моменты о своих договорённостях, которые у нас были с ним лично.

— Они же уже обсуждены неоднократно. А смысл их обсуждать ещё раз?

— Чтобы было какое-то решение принято.

— Есть понимание, что вопрос закроется и с тобой, и с другими игроками «Химок»?

— Есть надежда, что Туфан выполнит свои договорённости, которые у него были непосредственно с футболистами. Объясню тебе одну ситуацию. Есть условная договорённость с клубом, где клуб, так скажем, должен официально удовлетворить своих работников. Но со мной, можно сказать, заключал контракт как джентльменский, как словесный, вёл переговоры и все цифры обсуждал лично Туфан. Мы с ним общались по телефону непосредственно в тот день, когда было закрытие трансферного окна. Был я, был он, и был ещё один человек. Вопрос не закрыт, и вопрос решается.

— Решается. Что это значит? Почему я уточняю вопросы? Чтобы не было каких-то кривотолков.

— Говорю как есть, какие кривотолки могут быть. Прекрасно понимаю, что у человека были проблемы в России в том плане, что клуб не смогли удержать. Человек сейчас находится в Турции, у него идёт становление команды.

— Он вкладывает деньги в команду, а мог бы просто ребятам вернуть их.

— Конечно, про этот момент тоже многие задают вопросы, почему есть что-то незаконченное и другое что-то происходит.

— С Юраном, Гоцуком, другими парнями из «Серика» на связи?

— С Гоцуком недавно переписывались, общались. Не получается никак нормально встретиться в выходной, провести вечером время. То у них заезд перед игрой, то у нас, то они на выезде, то мы. Договорились после сентябрьской паузы на сборные подгадать и нормально встретиться, обсудить детали, как у них в команде, как у нас, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Подмосковные «Химки» перед стартом сезона-2025/2026 были исключены из числа участников Мир Российской Премьер-Лиги из-за финансовых проблем. Главным тренером клуба «Серик Беледиеспор» из второй лиги Турции минувшим летом стал россиянин Сергей Юран, а состав команды пополнили защитники Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Александр Мартынов, Артём Юран, полузащитник Илья Берковский и нападающий Илья Садыгов.