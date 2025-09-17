Скидки
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Валерий Овчинников: топ-клубы России побоятся назначить к себе Талалаева

Российский наставник Валерий Овчинников высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Дело в том, что Талалаевым никто не заинтересовался из топ-клубов России, потому что его давно знают. Со многими командами у него не складывалось. Это специфический тренер, который отстаивает свои взгляды, и не все руководители клубов это выдерживают. В «Балтике» всё складывается. Мне кажется, что топ-клубы России просто побоятся назначить к себе Талалаева. Однако, если командам нужен будет высокий результат, он станет многим интересен», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам восьми проведённых матчей «Балтика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

