Соболев отпраздновал гол «Ахмату» с мячом под футболкой. Семья игрока ждёт второго ребёнка
В эти минуты идёт перерыв матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев, гол забил Александр Соболев. Что примечательно, игрок отпраздновал взятие ворот, спрятав мяч под футболкой. Ранее сообщалось, что семья игрока ожидает рождения второго ребёнка.
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'
Фото: ФК «Зенит»
Перед этой игрой «Зенит» занимал первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимал четвёртое место в квартете.
