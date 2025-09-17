Соболев отпраздновал гол «Ахмату» с мячом под футболкой. Семья игрока ждёт второго ребёнка

В эти минуты идёт перерыв матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев, гол забил Александр Соболев. Что примечательно, игрок отпраздновал взятие ворот, спрятав мяч под футболкой. Ранее сообщалось, что семья игрока ожидает рождения второго ребёнка.

Фото: ФК «Зенит»

Перед этой игрой «Зенит» занимал первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала девять очков в трёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за три тура и занимал четвёртое место в квартете.