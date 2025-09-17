Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор раскритиковал судью матча «Ювентус» — «Боруссия»

Тудор раскритиковал судью матча «Ювентус» — «Боруссия»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор раскритиковал главного арбитра встречи француза Франсуа Летексье после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счётом 4:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

«Этот судья причинил нам боль. Для нас был пенальти. Мы должны сказать это, потому что с пенальти в их ворота и без пенальти в наши матч мог закончиться со счётом 4:2. Он (рефери) провёл не очень хорошую игру.

Если мы продолжим в том же духе, мы никогда не победим. Было сложно играть после трёх дней против очень сильной команды (13 сентября «Ювентус» играл с «Интером». — Прим. «Чемпионата»). Но у нас было большое сердце и отличная скамейка запасных, что является хорошим знаком. Я хочу поздравить команду, ведь у неё есть важные качества. У нас было несколько мелких проблем, но в атаке мы были опасны. Мы пропустили голы от команды с низким блоком, которых можно было избежать. Я рад, потому что, учитывая обстоятельства, мы не могли бы сыграть лучше», — приводит слова Тудора RMC Sport.

Материалы по теме
4:4 в матче «Ювентуса» и «Боруссии», сенсационный камбэк «Карабаха» в ЛЧ. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android