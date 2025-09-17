Тудор раскритиковал судью матча «Ювентус» — «Боруссия»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор раскритиковал главного арбитра встречи француза Франсуа Летексье после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счётом 4:4.
«Этот судья причинил нам боль. Для нас был пенальти. Мы должны сказать это, потому что с пенальти в их ворота и без пенальти в наши матч мог закончиться со счётом 4:2. Он (рефери) провёл не очень хорошую игру.
Если мы продолжим в том же духе, мы никогда не победим. Было сложно играть после трёх дней против очень сильной команды (13 сентября «Ювентус» играл с «Интером». — Прим. «Чемпионата»). Но у нас было большое сердце и отличная скамейка запасных, что является хорошим знаком. Я хочу поздравить команду, ведь у неё есть важные качества. У нас было несколько мелких проблем, но в атаке мы были опасны. Мы пропустили голы от команды с низким блоком, которых можно было избежать. Я рад, потому что, учитывая обстоятельства, мы не могли бы сыграть лучше», — приводит слова Тудора RMC Sport.
